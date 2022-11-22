Уф, виды! Юлия Михалкова в тесном корсете стиснула богатство — все вылезло, спрятать не получилось

Экс-«пельмешка» Юлия Михалкова устроила фотосессию в гостиничном коридоре. Дефиле на шпильке в необычном образе — это действительно что-то новенькое, и актриса не прогадала, людям понравилось в Сети. К тому же звезда сцены выбрала необычный наряд, которые между собой едва ли сочетается.

Михалкова оформила красивое декольте благодаря вечернему корсету. Спрятать то, чем наградила красотку природа, Юлия не смогла — стесненный бюст выглянул наружу, к радости подписчиков. Широкие джинсы актриса заправила в сапожки из лакированной кожи, а на плечики накинула толстовку оверсайз. Получилось необычно и очень красиво. А отбоя от лестных комментариев не было.