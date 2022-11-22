«Сидя на двух стульях, можно больно упасть на задницу»: Вайкуле хлестко пригвоздил Худяков

Как рассказал политик Роман Худяков, Лайма Вайкуле высказала недовольство тем, что ее фирмы в России проверяются контролирующими органами. Певица полагает, что налоговая заметила ее не случайно: дескать, дело в политике.
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Худяков улыбнулся ситуации и счел ее вполне обоснованной. Он заметил, что до этого певица размахивала желто-синим полотном на своих концертах, но при этом продолжала зарабатывать миллионы в своих фирмах на территории России, совсем не гнушаясь этого.
«Не надо пытаться сидеть на двух стульях — можно больно упасть на задницу», — пригвоздил Вайкуле Худяков в личном блоге.