«Сидя на двух стульях, можно больно упасть на задницу»: Вайкуле хлестко пригвоздил Худяков

Худяков улыбнулся ситуации и счел ее вполне обоснованной. Он заметил, что до этого певица размахивала желто-синим полотном на своих концертах, но при этом продолжала зарабатывать миллионы в своих фирмах на территории России, совсем не гнушаясь этого.

«Не надо пытаться сидеть на двух стульях — можно больно упасть на задницу», — пригвоздил Вайкуле Худяков в личном блоге.