Новости шоу-бизнеса: где находится Доронина, почему Ефремов не ездит к отцу в тюрьму, сын Астахова осужден за мошенничество

Сын Павла Астахова загремел за решетку
Адвокат, экс-омбудсмен по правам ребенка Павел Астахов оказался в центр внимания прессы снова. Дело в том, что его сын Антон признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и отправится в колонию. Астахова-младшего упекли за решетку на 3,5 года. По мнению следствия, Антон воспользовался своими связями и помог директору ООО «Омега» получить в «НВКбанке» кредиты на сумму 75 миллионов рублей, которые затем были похищены со счета.
Майданов назвал Пугачеву «империей зла»
Денис Майданов вспомнил слова Аллы Пугачевой про «холопов» и «рабов». И считает, что империей зла является именно уехавшая из страны Примадонна.
Где находится Доронина
Директор МХАТ Владимир Кехман заявил, что пропавшую Татьяну Доронину, вопреки слухам, никто не прятал. Да, она находится сейчас не дома, а в пансионате. Но, по его словам, это временная мера. А присматривает за ней министра культуры Ольга Любимова.
Малахов вступился за арестованного подопечного Собчак
Андрей Малахов вступился за арестованного Кирилла Суханова, подопечного Ксении Собчак. Мужчина обвиняется в вымогательстве, и перед избранием меры пресечения телеведущий попросил за подследственного, написав письмо. Однако, это не помогла – арест Суханову продлили до декабря.
Сын Ефремова не навещает отца
Никита Ефремов ни разу с 2020 года не навестил отца в тюрьме. Михаил Ефремов, напомним, отбывает срок за смертельное ДТП в колонии на 8 лет. Оказалось, звездный отец с сыном так договорились. И общаются исключительно по переписке.