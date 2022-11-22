Новости шоу-бизнеса: где находится Доронина, почему Ефремов не ездит к отцу в тюрьму, сын Астахова осужден за мошенничество

Сын Павла Астахова загремел за решетку

Адвокат, экс-омбудсмен по правам ребенка Павел Астахов оказался в центр внимания прессы снова. Дело в том, что его сын Антон признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и отправится в колонию. Астахова-младшего упекли за решетку на 3,5 года. По мнению следствия, Антон воспользовался своими связями и помог директору ООО «Омега» получить в «НВКбанке» кредиты на сумму 75 миллионов рублей, которые затем были похищены со счета.

Майданов назвал Пугачеву «империей зла»

Денис Майданов вспомнил слова Аллы Пугачевой про «холопов» и «рабов». И считает, что империей зла является именно уехавшая из страны Примадонна.