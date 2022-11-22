Бельем наружу: Клава Кока в лифе с дырками засветила интимное

Певица Клавдия Высокова, наиболее известная как Клава Кока, разожгла настоящий огонь в сердцах поклонников, когда устроила фотосессию в форме пожарного. Она нарядилась в огромную куртку и комбинезон, сваливающиеся с нее, ради того, чтобы показать себя во всей красе.

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На первый план выступили оголенные части тела красотки – плечи, декольте, живот. Комплект нижнего белья Кока подобрала таким образом, чтобы он не оставлял места воображению: лиф с дырками и трусики из ниточек едва прикрывали интимное. Конечно, можно было бы просто раздеться, но эффект был бы явно совсем другой!