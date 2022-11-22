«Сильно волновалась»: вот что сказал Янковский после работы с Ивлеевой в сериале «Монастырь»

Блогерша Настя Ивлеева дебютировала в большом кино. Она снялась в многосерийной драме «Монастырь» с участием Филиппа Янковского, премьера уже состоялась в одном из онлайн-кинотеатров.

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Отзывы о работе Ивлеевой как актрисы противоречивые. Но напарник девушки по проекту, актер Филипп Янковский снисходительно отнесся к своей новоиспеченной коллеге.

«Настя сильно волновалась, так как это ее дебютная работа в большом кино. Ивлеева действительно очень талантливая девочка. Кроме этого, она еще красавица, умница, очень органичная, очень способная, желающая обучаться, развивающаяся прямо в процессе съемок фильма», - охарактеризовал партнершу актер.

А вот коллега Янковского, актер Стас Садальский безжалостен к способностям блогерши на экране. Он считает, что дебют блондинки получился неудачным.

По материалам сайта Newspostrussia