Боровшаяся за сердце Тимати Катя Голден вышла замуж

Катя Голден

Катя Голден. Фото: соцсети

Модель стала женой молодого предпринимателя.

Среди последних публикаций личного микроблога модели Кати Голден появилась фотография со свадьбы знаменитости. 

После неудачного похода на шоу «Холостяк» с Тимати блогер сумела построить свое счастье с бизнесменом Станиславом Касатовым.

Молодожены опубликовали фотографию своих улыбающихся лиц и похвастались обручальными кольцами. 

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Катя выбрала для торжества платье с драпировкой выше колена и собрала волосы в хвост.

Катя Голден с мужем. Фото: соцсети

Напомним, Голден лично пригласил на проект Тимати. Знаменитость прилетела из США на съемки «Холостяка». Но Кате не удалось покорить сердце Тимати. Она выбыла после шестого эпизода проекта.

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