Боровшаяся за сердце Тимати Катя Голден вышла замуж

Среди последних публикаций личного микроблога модели Кати Голден появилась фотография со свадьбы знаменитости.

После неудачного похода на шоу «Холостяк» с Тимати блогер сумела построить свое счастье с бизнесменом Станиславом Касатовым.

Молодожены опубликовали фотографию своих улыбающихся лиц и похвастались обручальными кольцами.

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Катя выбрала для торжества платье с драпировкой выше колена и собрала волосы в хвост.