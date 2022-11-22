Боровшаяся за сердце Тимати Катя Голден вышла замуж

Среди последних публикаций личного микроблога модели Кати Голден появилась фотография со свадьбы знаменитости.
После неудачного похода на шоу «Холостяк» с Тимати блогер сумела построить свое счастье с бизнесменом Станиславом Касатовым.
Молодожены опубликовали фотографию своих улыбающихся лиц и похвастались обручальными кольцами.
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Катя выбрала для торжества платье с драпировкой выше колена и собрала волосы в хвост.
Катя Голден с мужем. Фото: соцсети
Напомним, Голден лично пригласил на проект Тимати. Знаменитость прилетела из США на съемки «Холостяка». Но Кате не удалось покорить сердце Тимати. Она выбыла после шестого эпизода проекта.