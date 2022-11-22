«Размахнулась и удар!»: Бледанс показала, как правильно орудовать хлыстом

Актриса и модель Эвелина Бледанс рассмешила своих подписчиков, показав, как орудует хлыстом за кулисами театра. В этот день звезда участвовала в постановке комедии «Любовь по-итальянски».

Сидя в кресле стилиста в просторном белом халате с синим пояском, 53-летняя рыжеволосая красотка взяла хлыст и показала, как им пользоваться.

«Размахнулась и удар! Размахнулась и удар! Инструкция по пользованию хлыстом», - игриво сказала Эвелина, стегая кнутом пол.

Во время этих упражнений никто из окружающих не пострадал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Напомним, что за два дня до этого Эвелина засветилась на берегу моря без нижнего белья. Она прилегла на пляже, чтобы полюбоваться закатом, и все фанаты могли заметить, что бюстгальтер под майкой звезды отсутствует.