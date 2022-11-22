Ни намека на лоск и голливудскую улыбку: вот какой была Юлия Ефременкова до «Дома-2»

Девушка из провинции Юлия Ефременкова прославилась благодаря реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ. Там она сначала стала участницей, затем ведущей, а вскоре и обрела любовь. Сейчас она воспитывает близнецов от темнокожего бойфренда Мондезира Свет-Амура и делится новостями из семейной жизни в соцсетях.

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Там же можно найти ее фотографии до звездной жизни, когда она еще была никому неизвестной Юлией Кириенко – это девичья фамилия девушки. Архивное фото брюнетки без белоснежных виниров и пышных форм может ввести в заблуждение – будто бы это совсем другой человек. На нынешний лоск и ухоженность ни намека, девушка еще в самом начале своего пути к славе и популярности, поэтому все у нее впереди.