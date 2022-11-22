«Люди его ненавидят»: Газманов назвал Галкина* предателем – удивлению нет предела!

Олег Газманов в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» на «России 1» осудил сбежавшего из страны Максима Галкина*. Певец признался, что по сей день удивляется поведению юмориста.

«Это неожиданность. Мы были дружны. Но он предал свою страну, предал людей, которые здесь живут. Для меня не так удивительно, что он уехал, а удивительно и гадко, что он оттуда порочит страну», - высказался Газманов.

По мнению Газманова, Галкин* демонстрирует «комплекс эмигранта», то есть начинает осуждать страну, чтобы оправдать свой отъезд. Но это только отвращает народ от некогда любимого артиста.

«Люди, которые ходили на концерты, теперь его ненавидят. Как теперь с этим жить? Это тяжело», - вздыхает Газманов.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента