«Оригинал»: сын Тимати ответил тем, кто называет его копией матери

Наследник шоумена Тимати и бизнесвумен Анастасии Решетовой показал свой характер, ответив на вопрос поклонников.

Фанаты малыша и сама мама Ратмира считают, что он получился настоящей копией Насти. У Решетовой и Юнусова одинаковые улыбки, темные волосы и похожий взгляд.

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Но малыш не согласен быть копией. Мальчик с ранних лет чувствует себя боссом. Такую уверенность сыну прививает Тимати.