«Оригинал»: сын Тимати ответил тем, кто называет его копией матери

Наследник шоумена Тимати и бизнесвумен Анастасии Решетовой показал свой характер, ответив на вопрос поклонников.
Фанаты малыша и сама мама Ратмира считают, что он получился настоящей копией Насти. У Решетовой и Юнусова одинаковые улыбки, темные волосы и похожий взгляд.
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Но малыш не согласен быть копией. Мальчик с ранних лет чувствует себя боссом. Такую уверенность сыну прививает Тимати.
На вопрос мамы, является ли мальчик ее копией, Ратмир дал отрицательный ответ.
«Я оригинал», – возмутился Юнусов.
Решетова запечатлела умилительного и дерзкого малыша и опубликовала ролик в своем микроблоге.
Напомним, ранее Анастасия Решетова поделилась подробностями расставания с отцом Ратмира. Модель призналась, что не страдала из-за разрыва.