Бюстгальтер напоказ: Валя Карнавал натянула на свои выдающиеся формы прозрачный топ

Певица и блогер из TikTok Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, решила больше общаться с фанатами во «Вконтакте». Там у девушки давно была страничка, но актуальность она приобрела после блокировки другой популярной соцсети. И теперь время от времени в аккаунте Вали люди имеют возможность чаще видеться с любимицей.

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Карнавал держит слово и старается чаще постить снимки. На новом селфи, которое звезда опубликовала на днях, Карнавал демонстрирует свой главный предмет гордости. На выдающиеся формы она натянула прозрачный топ, и все увидели нижнее белье певицы.