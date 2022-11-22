Беременная Орлова объяснила, почему не показывает голый живот

Певица Ольга Орлова, которая примерно через два месяца станет матерью, в понедельник ответила на вопросы своих подписчиков о том, почему не показывает в социальных сетях свой голый живот.
Многие считают, что простой демонстрацией живота беременная звезда сможет раз и навсегда заткнуть рты недоброжелателям. Сама она уверена, что не стоит идти на такие меры, чтобы кому-то что-то доказать.
«В догонку скажу, что я сроду с голым пузом не ходила, и считаю, что если это не пляж и купальник, то это неуместно. А уж тем более в моем возрасте», - добавила Ольга, неделю назад отпраздновавшая свое 45-летие.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Ольга Орлова напомнила о своем возрасте. Фото: соцсети
Напомним, что Ольгу в последнее время атакуют хейтеры, которые не верят в ее беременность и утверждают, что женщина носит под одеждой искусственный живот.
Вступиться за Орлову пришлось ее старой подруге Ксении Бородиной. Телеведущая отметила, что беременные женщины очень уязвимы и очень близко к сердцу воспринимают все плохие слова, сказанные в их адрес, все слухи и сплетни. По ее мнению, даже если Ольга смеется над ситуацией, происходящее все равно ранит ее.