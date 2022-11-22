Ксения Бородина засветилась на съемках в платье с глубоким декольте

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети

Цветочный принт платья добавил телеведущей сексуальности, а воротник в стиле ретро - загадочности.

Знаменитая российская телеведущая Ксения Бородина в понедельник, 21 ноября, появилась на съемках передачи «Женский клуб» в новом образе. Она надела зеленое платье с цветочным принтом, с белым воротником и манжетами в ретро-стиле.

Внимание многих поклонников звезды привлекло глубокое декольте платья. Впрочем, на кадрах, которые Ксения опубликовала в соцсети, оно явно будет выглядеть глубже, чем на экране телевизоров - ведь сама себя она снимала сверху.

Наряд Бородиной дополнил яркий нательный крестик с зелеными камнями, украсивший ее шею.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Ксения одна воспитывает двух дочек - Марусю и Теону. Младшая из девочек в эти выходные устроила маме истерику, выпрашивая у нее домашнюю карликовую свинью. Чтобы порадовать дитя, Ксения арендовала для нее свинку на час.

Читайте также