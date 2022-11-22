Ксения Бородина засветилась на съемках в платье с глубоким декольте

Знаменитая российская телеведущая Ксения Бородина в понедельник, 21 ноября, появилась на съемках передачи «Женский клуб» в новом образе. Она надела зеленое платье с цветочным принтом, с белым воротником и манжетами в ретро-стиле.

Внимание многих поклонников звезды привлекло глубокое декольте платья. Впрочем, на кадрах, которые Ксения опубликовала в соцсети, оно явно будет выглядеть глубже, чем на экране телевизоров - ведь сама себя она снимала сверху.

Наряд Бородиной дополнил яркий нательный крестик с зелеными камнями, украсивший ее шею.

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