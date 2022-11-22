«Потерпел поражение»: кассационную жалобу Разина против Шатунова рассмотрел суд

Напомним, 8 июня в Ставрополе апелляционный суд вынес решение в пользу Юрия Шатунова, с которым долгие годы судился Андрей Разин. И продюсер попытался его отменить. А когда Шатунов умер, то подал в суд на его семью – вдову и детей, как наследников артиста.

«Разин сегодня потерпел поражение. Да, он может подать жалобу в Верховный суд РФ. Но его шансы там близки к нулю. Кроме того, все сделки Разина с правами на песни композитора Сергея Кузнецова, в том числе с иностранными лицами из «недружественных стран», ничтожны», - цитирует защитников сайт aif.ru.

Юрий Шатунов долгие годы судился с Андреем Разиным и 8 июня, наконец, одержал победу. Но как следует порадоваться триумфу не успел - 23 июня его не стало.