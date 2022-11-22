«А ты-то сам кто?»: Настасья Самбурская возмутилась, когда с ней стал знакомиться племянник влиятельного человека

Актриса Настасья Самбурская разместила в личном микроблоге рассказ о неудачном знакомстве с несостоявшимся кавалером.
Самбурская отметила, что после премьеры фильма «Сестры» она осталась на банкет. После застолья артистка поспешила в гардероб, где к ней подошел молодой человек. Он представился племянником некого знаменитого человека.
Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Подходит парень и говорит: «А я племянник того-то...». Ну как бы здорово. Просто на что надеется человек? Что к нему потом какие-то преференции будут. Или я скажу: «Вау! Ты племянник того-то, а поехали со мной домой!». Просто не совсем понимаю, на что люди рассчитывают. Окей, есть у тебя дядя. Он талантливый. А ты-то сам кто?», – сказала Самбурская.
Напомним, ранее Настасья Самбурская объяснила, почему отказалась от алкоголя и сигарет.