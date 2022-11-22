«А ты-то сам кто?»: Настасья Самбурская возмутилась, когда с ней стал знакомиться племянник влиятельного человека

Актриса Настасья Самбурская разместила в личном микроблоге рассказ о неудачном знакомстве с несостоявшимся кавалером.

Самбурская отметила, что после премьеры фильма «Сестры» она осталась на банкет. После застолья артистка поспешила в гардероб, где к ней подошел молодой человек. Он представился племянником некого знаменитого человека.

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