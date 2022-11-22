Александра Черно из «Дома-2» - про Наталью Рудову: «Таким психиатр нужен»

Александра Черно, ставшая опять участницей «Дома-2», взъелась на актрису Наталью Рудову. Та посмела высказать свое мнение относительно произошедшего на телепроекте: двухлетний сын Черно и Оганесяна играл с кошкой и брал ее за ошейник, это показали в эфире.

Зоозащитница Рудова жестко отреагировала в соцсети на поведение крохи. Она посчитала, что такое недопустимо.

«Родителям нра растить больного человека? И статистика такова, что «дети», мучащие животных, в 80% будущие маньяки. Для этого сами родители должны понимать, что это ужас и нужен психиатр!» - вынесла вердикт звезда сериала «Жизнь по вызову».

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Черно не смогла промолчать на выпад Рудовой в адрес своей семьи и разразилась гневной тирадой в адрес актрисы и ее последователей.

«А это нормально, что публичные люди не разобравшись абсолютно в ситуации начинают оскорблять детей?!?!?! Это пример?!?!?! Вот вам и пример зоозащитников, которые обожают животных, но плевать они хотели на детей. Для меня это страшные люди и больные на голову!» - отреагировала Черно в своем Telegram.

Черно призналась, что сказанное Рудовой шокировало ее. Поскольку не понимает, как можно оскорблять маленького ребенка. «Вот им таким точно нужен психиатр», - бросила она Рудовой и ее единомышленникам.