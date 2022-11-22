«Хочу семью, детей, жену»: Ramil’ честно рассказал о личной жизни

Певец Ramil’ признался, какие девушки его привлекают. Также знаменитость поделился планами на будущее.

Артист уверен, что в его жизни будут крепкая семья и любимая жена. Но пока исполнитель зациклен на карьере. Ramil’ хочет оставить след в жизни, как Майкл Джексон. А еще ему важно, чтобы семья ни в чем не нуждалась.