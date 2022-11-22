«Хочу семью, детей, жену»: Ramil’ честно рассказал о личной жизни

Рамиль

Ramil’. Фото: соцсети 

Исполнителю только 22, поэтому пока он всего себя отдает работе.

Певец Ramil’ признался, какие девушки его привлекают. Также знаменитость поделился планами на будущее.

Артист уверен, что в его жизни будут крепкая семья и любимая жена. Но пока исполнитель зациклен на карьере. Ramil’ хочет оставить след в жизни, как Майкл Джексон. А еще ему важно, чтобы семья ни в чем не нуждалась. 

«Безусловно, я хочу семью, детей, жену. Я так воспитан, что семья - это самое главное. Но сейчас очень много времени приходится тратить на работу. Хочу, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась, а для этого надо еще попахать», – заявил певец.

 

«Я люблю настоящих девчонок, которые не строят из себя тех, кем не являются в реальной жизни. Которые могут и подурачиться, и в то же время они не пустышки, с ними есть о чем поговорить», – признался артист в беседе с ural.kp.ru.

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