«Хочу семью, детей, жену»: Ramil’ честно рассказал о личной жизни

Певец Ramil’ признался, какие девушки его привлекают. Также знаменитость поделился планами на будущее.
Артист уверен, что в его жизни будут крепкая семья и любимая жена. Но пока исполнитель зациклен на карьере. Ramil’ хочет оставить след в жизни, как Майкл Джексон. А еще ему важно, чтобы семья ни в чем не нуждалась.
«Безусловно, я хочу семью, детей, жену. Я так воспитан, что семья - это самое главное. Но сейчас очень много времени приходится тратить на работу. Хочу, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась, а для этого надо еще попахать», – заявил певец.
«Я люблю настоящих девчонок, которые не строят из себя тех, кем не являются в реальной жизни. Которые могут и подурачиться, и в то же время они не пустышки, с ними есть о чем поговорить», – признался артист в беседе с ural.kp.ru.