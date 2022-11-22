На кончиках пальцев: Севастьянова запустила руку в декольте, едва касаясь прелестей – зрелище не для слабонервных!

Гимнастка Каролина Севастьянова возвратилась к привычной жизни в Монако. Красотка впервые за полгода посетила Москву, затем попутешествовала в Армении, а теперь снова радует подписчиков кадрами из своей роскошной жизни.

Накануне Каролина собралась в ресторан, нарядившись в роскошное платье в бельевом стиле – из шелка, на тонюсеньких лямках, с откровенные декольте. Любуясь собой в зеркале, Севастьянова запустила руку меж грудей, едва касаясь их кончиками пальцев. Зрелище получилось очень чувственным и интимным, но красотка не поскупилась на эмоции, а поделилась с подписчиками этим кадром.