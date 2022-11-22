«Давно пора»: Солнцев объяснил, что не так с песней Бузовой про Грузию – певица это скрывает

Рустам Солнцев, бывший участник «Дома-2», а ныне блогер YouTube, отреагировал на новую шутливую песню Ольги Бузовой, которую она исполнила в шоу «Однажды в России» на ТНТ. Звезда, напомним, на днях стала героиней одной из сценок, где поцеловалась с женатым Денисом Дороховым, а потом спела, как ее, Бузову, поменяли на Грузию.

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Солнцев, как и многие другие зрители, услышал, что вокал в этой песне совсем не похож на бузовский. Он вместе с большинством людей убежден, что это пела не Ольга. Но похвалил решение организаторов.

«Звукорежиссер Бузяки принял единственно верное решение - на ее новом треке за нее поет другая. Давно пора», - уверен Солнцев.

Сама Бузова никак не комментирует свое новое звучание на шоу.