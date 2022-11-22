Пропала из эфира: что произошло с новой программой Ксении Бородиной на ТНТ

Ксения Бородина стала ведущей нового шоу на ТНТ, посвященного женщинам. Вместе с другими звездами телеканала, в числе которых Ольга Картункова, Яна Кошкина и другие, телеведущая поднимает и разбирает важные темы, касающиеся прекрасной половины человечества.

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Однако, зрители заметили, что программа пропала из сетки вещания. Недолгое существование шоу Бородиной вызвало массу вопросов как у поклонников звезды, так и у хейтеров. Но Ксения поспешила объяснить, что произошло.