«Жили мы достаточно бедно»: Кристина Асмус боялась, что из-за родителей окажется в детдоме

Исполнительница фильма «Текст» Кристина Асмус рассказала освоем страхе детства.
Асмус призналась, что однажды ее испугало присутствие в доме телевизора, компьютера и пылесоса. Артистка не страдала фобией техники и электроники. Просто эти предметы были долгое время не по карману ее родителям.
Маленькая Кристина подумала, что окажется в детском доме. Потому что родители совершили что-то ужасное.
«Когда я была маленькой, у нас дома произошла такая история. Я родилась в многодетной семье, жили мы достаточно бедно. И тут резко у нас дома начали появляться крутой телевизор, холодильник, модный пылесос и даже компьютер! Испугались мы знатно и уже были уверены, что нас сдадут в детский дом», – рассказала Асмус в своем микроблоге.
Оказалось, что родителям Кристины перешла по наследству квартира в Саратове. Они ее продали и на полученные средства купили новую темнику в дом. Но вскоре все деньги от квартиры родители просто проели.