«Жили мы достаточно бедно»: Кристина Асмус боялась, что из-за родителей окажется в детдоме

Исполнительница фильма «Текст» Кристина Асмус рассказала освоем страхе детства.

Асмус призналась, что однажды ее испугало присутствие в доме телевизора, компьютера и пылесоса. Артистка не страдала фобией техники и электроники. Просто эти предметы были долгое время не по карману ее родителям.

Маленькая Кристина подумала, что окажется в детском доме. Потому что родители совершили что-то ужасное.