«Мы ж недавно виделись и обнимались»: Моргенштерн* ответил Бузовой, назвавшей его «предателем»

Звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова обменялась «любезностями» с рэпером Моргенштерном*, признанным на территории РФ иностранным агентом. Вопрос о рэпере певице задали на недавней встрече с поклонниками. И та ответила довольно резко.
«Моргенштерна* я больше не слушаю. Я не слушаю тех, кто предал Родину», - заявила Бузова.
Когда высказывания Ольги в его адрес появились в СМИ, рэпер решил ей ответить. Сделал он это вежливо, да так, что певица еще и виноватой осталась.
«Так мы ж недавно в аэропорту виделись, обнимались... Как я за пару месяцев предателем-то стал?» - написал он на своей странице в соцсети.
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Моргенштерн* ответил Бузовой. Фото: соцсети
Осенью прошлого года рэпер попал под следствие в России и сбежал за границу. В настоящее время он живет в Дубае.
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина считает, что и там ему не стоит расслабляться, ведь в Эмиратах очень строгое законодательство и за преступления, подобные тем, что он совершал в нашей стране, его могут посадить и в Дубае.
* признан на территории Российской Федерации иностранным агентом.