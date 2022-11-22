«Мы ж недавно виделись и обнимались»: Моргенштерн* ответил Бузовой, назвавшей его «предателем»

Звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова обменялась «любезностями» с рэпером Моргенштерном*, признанным на территории РФ иностранным агентом. Вопрос о рэпере певице задали на недавней встрече с поклонниками. И та ответила довольно резко.

«Моргенштерна* я больше не слушаю. Я не слушаю тех, кто предал Родину», - заявила Бузова.

Когда высказывания Ольги в его адрес появились в СМИ, рэпер решил ей ответить. Сделал он это вежливо, да так, что певица еще и виноватой осталась.

«Так мы ж недавно в аэропорту виделись, обнимались... Как я за пару месяцев предателем-то стал?» - написал он на своей странице в соцсети.

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