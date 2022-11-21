«Из-за большого количества филлеров»: косметолог объяснила, почему изменилось лицо Алены Шишковой

Недавнее появление экс-избранницы Тимати Алены Шишковой в шоу «Наследники и Самозванцы» заставило зрителей задуматься, что случилось с внешностью модели.

Не раз эксперты рассматривали лицо Шишковой и убеждались, что блондинка прибегала к хирургическим вмешательствам. Точеные черты лица не давали в этом усомниться.

Но теперь лицо Шишковой сильно изменилось. Косметолог Светлана Власова рассказала, почему так произошло: