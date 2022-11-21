«Из-за большого количества филлеров»: косметолог объяснила, почему изменилось лицо Алены Шишковой

Алена Шишкова

Алена Шишкова. Фото: кадр из шоу «Наследники и Самозванцы»

Поклонники модели не понимают, почему в соцсетях и в телепроектах блондинка сильно отличается.

Недавнее появление экс-избранницы Тимати Алены Шишковой в шоу «Наследники и Самозванцы» заставило зрителей задуматься, что случилось с внешностью модели.

Не раз эксперты рассматривали лицо Шишковой и убеждались, что блондинка прибегала к хирургическим вмешательствам. Точеные черты лица не давали в этом усомниться.

Но теперь лицо Шишковой сильно изменилось. Косметолог Светлана Власова рассказала, почему так произошло:

«Могу предположить, что у Алены отек тканей из-за большого количества филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Ведь чем больше объем вводимых филлеров, тем больше он притягивает воду и усиливает отечность. Скорее всего дело именно в этом».

«Но возможно, что есть и гормональные изменения (беременность, нарушения работы щитовидной железы), которые вызывают этот отек», – добавила косметолог в беседе с peopletalk.ru.

Напомним, ранее бывшая возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – похудела и стала похожа на Алену Шишкову.

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