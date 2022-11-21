«Хочу работать по-другому»: Алена Косторная поделилась историей ухода от Этери Тутберидзе

Чемпионка Европы Алена Косторная вспомнила, как тайно позвонила Этери Тутберидзе в надежде уйти от тренера.
Алена призналась, что давно чувствовала отсутствие связи с наставником. Пока матери Алены не было дома, Косторная порвала со своим тренером.
Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«У нас был ремонт тогда, мы с мамой в одной комнате жили. И она куда-то уехала, я взяла телефон и позвонила: «Этери Георгиевна, хочу работать по-другому». В ответ услышала: «Вот как это, оказывается, называется. Тогда окей». Через пять минут вышел пост в соцсетях. Мне мама звонит: «Ты чего сделала?» — рассказала фигуристка.
Позже Алена почувствовала, что все-таки должна расстаться с тренером. Так и случилось.
«Второй раз она меня подозвала, сказала: «У нас не получается. Мы не сработаемся дальше. И ты меняться не собираешься, а мы меняться под тебя не будем». Вот на этом и все», — добавила фигуристка для YouTube-канала Аллы Шишкиной.