«Хочу работать по-другому»: Алена Косторная поделилась историей ухода от Этери Тутберидзе

Чемпионка Европы Алена Косторная вспомнила, как тайно позвонила Этери Тутберидзе в надежде уйти от тренера.

Алена призналась, что давно чувствовала отсутствие связи с наставником. Пока матери Алены не было дома, Косторная порвала со своим тренером.

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