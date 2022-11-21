Потрясла публику: Самбурская игриво задрала подол платья, оголив свое «межножное пространство»

В последнее время Самбурская то красовалась в бикини, то представала в лосинах на тренировке. А 21 ноября она отправилась на съемки. На этот раз актриса предстала в платье черного цвета с декольте и жакете. Наряд с разрезом позволил ей оголить ножки. Настасья задрала подол, засветив даже изящные бедра.

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