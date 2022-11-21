Потрясла публику: Самбурская игриво задрала подол платья, оголив свое «межножное пространство»

Настасья Самбурская уже давно стала актрисой. Каждый год она пополняет свою копилку новыми работами. Артистка редко дает интервью и предпочитает не говорить о личной жизни. Однако недавно она призналась, что ее сердце свободно. Звезда не может найти жениха, хотя сама может похвастаться и точеной фигурой, и роскошным финансовым положением.
В последнее время Самбурская то красовалась в бикини, то представала в лосинах на тренировке. А 21 ноября она отправилась на съемки. На этот раз актриса предстала в платье черного цвета с декольте и жакете. Наряд с разрезом позволил ей оголить ножки. Настасья задрала подол, засветив даже изящные бедра.
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Поклонники были изумлены ее смелостью. Многие восхитились фигурой звезды. «Какая вы тигрица», «Ого, вот это разрез», «Опасный жест, можно засветить больше, чем нужно», «Межножное пространство береги от камер», «Самбурская хороша со всех сторон», «Ого, какой лучок», — стали писать подписчики.