«Ни одной книжки не прочитала»: Садальский раскритиковал Ивлееву

Актер Станислав Садальский резко высказался о Насте Ивлеевой, которая снялась в кинопроекте Александра Молочникова «Монастырь».
Отметим, что в сериале Ивлеева сыграла светскую тусовщицу. Героиня Анастасии мечтает о перевоспитании. И выбирает для этого православный монастырь. В первых кадрах Ивлеева появляется обнаженной.
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Работа новоиспеченный актрисы вызвала у некоторых артистов негативные эмоции.
Например, Станислав Садальский назвал телеведущую глупой и неинтересной.
«Ну что ее обсуждать, это смешно и нелепо… Это самодеятельность. Она даже мне как-то звонила и просила интервью ей дать, но о чем я с ней буду говорить? Она нагло общается, мозолит глаза, мне это неинтересно. Мне гораздо интереснее выйти на улицу и общаться с людьми. Она дремучая, как тундра. Необразованная, неначитанная, ни одной книжки не прочитала», — цитирует Садальского starhit.ru.
Напомним, ранее о Насте Ивлеевой высказался Оскар Кучера.