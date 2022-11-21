«Ни одной книжки не прочитала»: Садальский раскритиковал Ивлееву

Актер Станислав Садальский резко высказался о Насте Ивлеевой, которая снялась в кинопроекте Александра Молочникова «Монастырь».

Отметим, что в сериале Ивлеева сыграла светскую тусовщицу. Героиня Анастасии мечтает о перевоспитании. И выбирает для этого православный монастырь. В первых кадрах Ивлеева появляется обнаженной.

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Работа новоиспеченный актрисы вызвала у некоторых артистов негативные эмоции.