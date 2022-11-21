Большой «поплавок»: Вики Одинцова закинула на раковину мощные ягодицы

Модель Вики Одинцова разместила в личном микроблоге пикантный кадр. Знаменитость позировала возле зеркала в соблазнительном бикини.
Одинцова – обладательница пышного бюста и стального пресса. Девушка много времени проводит в спортзале, а также увлекается домашними тренировками. Блогер не забывает уделить внимание укреплению ягодиц. И на вопрос об операциях по изменению фигуры Виктория смело отвечает «нет».
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Недавно Одинцова показала свой сочный «орех», позируя в купальнике.
Вики Одинцова в бикини. Фото: соцсети
Напомним, ранее фотографией идеальной фигуры поделилась модель Анастасия Решетова. Экс-избранница Тимати сильно преобразилась после похудения.