«Мои красавцы»: Подольская и Пресняков в одинаковых нарядах предстали с подросшими сыновьями на фотосессии

Наталья Подольская многим зрителям знакома по «Фабрике звезд». Она много лет выступает на сцене. Артистка больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она не скрывает, что старается выглядеть хорошо, чтобы радовать мужа. Певица подарила ему двоих сыновей: Артемию семь лет, а Ивану только исполнилось два года.
Так как до Нового года остается всего чуть больше месяца, Подольская решила устроить праздничную фотосессию. Она выбрала family look. Певица засняла сыновей, который валялись на коврике, облачившись в клетчатые пижаму.
«Мои красавцы», – умилилась звезда.
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Примечательно, что потом Подольская и Пресняков тоже предстали в пижамах. Они все вместе позировали в уютных интерьерах у елки. Даже двухлетний Иван с радостью улыбался на камеру.
Поклонники восхитились кадрами. Многие признались, что супруги воплотили классную идею для фотокарточек. «Какие классные», «Просто шикарно», «Дети у вас чудесные», «Как красиво и уютно», «Идеально для Нового года», — стали писать подписчики.
Наталья Подольская с детьми. Фото: соцсети звезды