«Мои красавцы»: Подольская и Пресняков в одинаковых нарядах предстали с подросшими сыновьями на фотосессии

Так как до Нового года остается всего чуть больше месяца, Подольская решила устроить праздничную фотосессию. Она выбрала family look. Певица засняла сыновей, который валялись на коврике, облачившись в клетчатые пижаму.

«Мои красавцы», – умилилась звезда.

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