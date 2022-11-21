«Хороша»: Самбурская в юбке с разрезом спереди засветила свои прелести, изумив коллег

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться ролями в сериале «Универ», фильме «Женщины против мужчин». Актриса в последнее время активно занимается спортом. Даже модель Мария Миногарова восхищается тем, как выглядит артистка в свои 35 лет.
Примечательно, что Самбурская не скрывает, что порой бывает резкой и очень прямолинейной. А вот одевается актриса очень женственно. На этот раз она отправилась на премьеру фильма «Сестры». На красной дорожке артистка предстала в блузке с акцентным декольте и юбке макси в горох с высоким разрезом спереди. Она оголила изящную ножку.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
«Недавно я познакомилась с дизайнером, которая создает великолепные платья, которые мне очень подходят! Красивые, интеллигентные, но при этом сексуальные и нежные (ни дать, ни взять - себя описала! Я восторге от них!» – заявила звезда.
Даже коллеги изумились тому, как выглядит Настасья. «Хороша», — отметила Наталья Рудова. «Лицо, фигура! Порода», «Надеюсь вы в курсе, что очень красивая девушка!», «Длинные волосы очень добавляют женственности», — стали писать подписчики.