«Хороша»: Самбурская в юбке с разрезом спереди засветила свои прелести, изумив коллег

Примечательно, что Самбурская не скрывает, что порой бывает резкой и очень прямолинейной. А вот одевается актриса очень женственно. На этот раз она отправилась на премьеру фильма «Сестры». На красной дорожке артистка предстала в блузке с акцентным декольте и юбке макси в горох с высоким разрезом спереди. Она оголила изящную ножку.

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