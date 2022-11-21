«Мастерство не пропьешь»: Семенович поразила подписчиков виртуозным катанием на коньках (видео)

Певица Анна Семенович, которая в юности профессионально занималась фигурным катанием, готовится в ближайшее время порадовать своих поклонников выступлением на льду. В понедельник она решила устроить себе тренировку.
Анна призналась, что она целый год не надевала коньки и в итоге они ссохлись так, что нога в них еле влезла.
«Но мастерство не пропьёшь! Приняла решение менять коньки на размер больше , а то буду на шоу как волк из «Ну, погоди!» - рассказала Анна на своей странице в социальной сети.
42-летняя Семенович станцевала на льду под свою новую песню «Мой человек». У ее поклонников видео с танцем вызвало бурный восторг. «Аня, вы огонь», «какая шикарная», «позитивная красотка» - написали люди в комментариях.
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Анне Семенович было всего 15 лет, когда в дуэте с Владимиром Федоровым она завоевала медаль чемпионата России и дебютировала на чемпионате мира. Вскоре пара переехала в США, чтобы тренироваться у Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова.
Именно Линичук в итоге решила поставить Семенович в пару с будущим олимпийским чемпионом Романом Костомаровым, разрушив его дуэт с Татьяной Навкой. Ни к чему хорошему это не привело. Роман и Анна успели выиграть серебро чемпионата России, но через год Костомаров все же вернулся к своей предыдущей партнерше.
А Семенович в 20 лет получила травму и, завязав со спортом, отправилась покорять шоу-бизнес.