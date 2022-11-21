«Мастерство не пропьешь»: Семенович поразила подписчиков виртуозным катанием на коньках (видео)

Певица Анна Семенович, которая в юности профессионально занималась фигурным катанием, готовится в ближайшее время порадовать своих поклонников выступлением на льду. В понедельник она решила устроить себе тренировку.

Анна призналась, что она целый год не надевала коньки и в итоге они ссохлись так, что нога в них еле влезла.

«Но мастерство не пропьёшь! Приняла решение менять коньки на размер больше , а то буду на шоу как волк из «Ну, погоди!» - рассказала Анна на своей странице в социальной сети.

42-летняя Семенович станцевала на льду под свою новую песню «Мой человек». У ее поклонников видео с танцем вызвало бурный восторг. «Аня, вы огонь», «какая шикарная», «позитивная красотка» - написали люди в комментариях.

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