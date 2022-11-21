Едва не засветила сокровенное: Бузова в платье с эффектом стройности сразила публику «бесконечными» ногами

На этот раз Ольга отправилась на встречу с фанатами в ТЦ. Примечательно, что недавно артистку критиковали за пополневшие формы. Но на этот раз артистка предстала в платье на запах с причудливой расцветкой. Приталенный короткий наряд скрыл ее живо и визуально сделал стройнее. Бузова подчеркнула длинные ноги, также надев ботильоны на шпильке с колготками в тон.

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