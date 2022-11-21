Едва не засветила сокровенное: Бузова в платье с эффектом стройности сразила публику «бесконечными» ногами

Ольга Бузова продолжает вести телепередачи. Она также дает концерты и развивает бизнес. Недавно артистка выпустила коллекцию пижам. Она не так давно переехала в свою собственную квартиру, где уже неделю разбирает вещи. При этом артистка успевает ездить на съемки и почти каждый день предстает в новых образах.
На этот раз Ольга отправилась на встречу с фанатами в ТЦ. Примечательно, что недавно артистку критиковали за пополневшие формы. Но на этот раз артистка предстала в платье на запах с причудливой расцветкой. Приталенный короткий наряд скрыл ее живо и визуально сделал стройнее. Бузова подчеркнула длинные ноги, также надев ботильоны на шпильке с колготками в тон.
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Поклонники были рады встрече с артисткой. Многие осыпали ее комплиментами. Ольга с радостью рассказала о радостях переезда и призналась, что обожает пижамы. Некоторых смутила длина наряда. Фанаты стали переживать, что телеведущая могла засветить сокровенное.
«Ого, а какие ноги!», «Вообще лань», «Шикарный образ! Просто другой стиль», «Ножки покорили наши сердца», «Шик и блеск! Как ва идет», «Бесконечные ножки», «Платье сидит просто бесподобно», — стали писать пользователи Сети.