«Сама ты курица!»: Лазарев отнял у детей планшет и заснял эмоциональный диалог дочки с сыном

Сергей Лазарев уже давно стал одним из самых знаменитых певцов в России. Он много лет выступает на сцене и смог дважды побывать на конкурсе «Евровидение». Артист лишь о личной жизни умалчивал много лет. Он всех удивил, когда предстал с сыном Никитой, которому было уже около 4 лет. А позже у звезды родилась еще и дочка Анна.
Теперь спустя время Лазарев все чаще показывает наследников. Он устраивает детям праздники и порой берет их с собой на съемки. Никита уже учится во втором классе, а вот его сестра ходит в садик. Недавно у певца завершились гастроли. Сергей приехал к детям и отнял у них планшет. Они стали разгадывать сканворд. Аня осталась недовольна.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Сканворды вместо "Айпада"! Кое-кто недовольный сидит», — посмеялся Лазарев.
«Вот это что?» — спросил Никита сестру.
«Курица», — заявила девочка.
«Сама ты курица! Это индюк!» — ответил ей брат.
«Сам ты курица», — засмеялась Анна.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие также отметили, что Сергей хороший папа. «Ну что за чудесные детки», «Никита чудесный братик», «Просто прелесть! Аннушка так улыбается, вся в папу», «Солнечные такие», «Умненькие будут«, «Какой вы строгий папа», — стали писать пользователи Сети.
Анна и Никита Лазаревы. Фото: соцсети звезды