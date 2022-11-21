«Сама ты курица!»: Лазарев отнял у детей планшет и заснял эмоциональный диалог дочки с сыном

Теперь спустя время Лазарев все чаще показывает наследников. Он устраивает детям праздники и порой берет их с собой на съемки. Никита уже учится во втором классе, а вот его сестра ходит в садик. Недавно у певца завершились гастроли. Сергей приехал к детям и отнял у них планшет. Они стали разгадывать сканворд. Аня осталась недовольна.

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«Сканворды вместо "Айпада"! Кое-кто недовольный сидит», — посмеялся Лазарев.