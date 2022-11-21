«Сама ты курица!»: Лазарев отнял у детей планшет и заснял эмоциональный диалог дочки с сыном

Сергей Лазарев с детьми

Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды

Певец вернулся домой с гастролей и сразу навел свои порядки.

Сергей Лазарев уже давно стал одним из самых знаменитых певцов в России. Он много лет выступает на сцене и смог дважды побывать на конкурсе «Евровидение». Артист лишь о личной жизни умалчивал много лет. Он всех удивил, когда предстал с сыном Никитой, которому было уже около 4 лет. А позже у звезды родилась еще и дочка Анна.

Теперь спустя время Лазарев все чаще показывает наследников. Он устраивает детям праздники и порой берет их с собой на съемки. Никита уже учится во втором классе, а вот его сестра ходит в садик. Недавно у певца завершились гастроли. Сергей приехал к детям и отнял у них планшет. Они стали разгадывать сканворд. Аня осталась недовольна. 

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«Сканворды вместо "Айпада"! Кое-кто недовольный сидит», — посмеялся Лазарев.

«Вот это что?» — спросил Никита сестру. 

«Курица», — заявила девочка.

«Сама ты курица! Это индюк!» — ответил ей брат. 

«Сам ты курица», — засмеялась Анна.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие также отметили, что Сергей хороший папа. «Ну что за чудесные детки», «Никита чудесный братик», «Просто прелесть! Аннушка так улыбается, вся в папу», «Солнечные такие», «Умненькие будут«, «Какой вы строгий папа», — стали писать пользователи Сети.

Анна и Никита Лазаревы. Фото: соцсети звезды

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