«Косить» от мобилизации не стал: муж фигуристки Липницкой ушел в армию в октябре

Российская фигуристка Юлия Липницкая, завершившая свою спортивную карьеру в 2016 году, пополнила ряды женщин, которые ждут своих мужей, призванных в армию в рамках частичной мобилизации.

Как стало известно, супруг Юлии — 25-летний Владислав Тарасенко — получил повестку в октябре и в назначенное время явился в военкомат. После этого спортсмена вместе с остальными мобилизованными отправили на подготовку на полигон в подмосковном Алабино.

Напомним, что Юлия стала олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях. Летом 2020 года у них с Владиславом родилась дочка Каталина. Теперь Юлии вместе с малышкой предстоит дожидаться возвращения их любимого мужа и папы домой.

Новость о мобилизации Тарасенко уже подтвердила продюсер Яна Рудковская. Она в курсе происходящего, так как Тарасенко и Липницкая вместе должны были курировать маленьких фигуристов в школе Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

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