«Швабры и пылесос»: 12-летний сын Водонаевой рассказал о роли женщины в этом мире (видео)

Сын модели и телеведущей Алены Водонаевой в понедельник, 21 ноября, рассмешил ее подписчиков своими рассуждениями о женщинах. Беседу с 12-летним Богданом Алена опубликовала на своей странице в соцсети, и это видео тут же собрало несколько тысяч лайков.

«Для меня женщины на сегодняшний момент —- это только (бюст. — Прим. ред.). Стиральная машина, швабры и пылесос. Это все, чем владеет женщина», — заявил Богдан, деловито покручивая в руке четки.

Водонаева за кадром возмутилась и спросила, неужели это касается и его матери.

«Нет. За исключением всего одной женщины в мире — Алены Водонаевой. Моя мама — сильная независимая женщина…Ну, и еще пара есть. Ангела Меркель. И Елизавета II, царствие ей небесное. Клуб сильных и не зависимых ни от кого женщин», — выкрутился мальчик.

Подписчики в комментариях посмеялись над этими заявлениями и отметили, что Богдан растет настоящим красавцем. Кто-то из комментаторов пошутил о том, что «повезет его будущей женщине».

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