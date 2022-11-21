«Бегемотик дома»: Катя Гордон предстала с новорожденным сыном и с мужем-бизнесменом на выписке из роддома

Примечательно, что о своей беременности Катя почти не рассказывала. При этом она снялась на девятом месяцев в шоу «Женский клуб». Также не раз юрист виделась с подругой Лерой Кудрявцевой. А 16 ноября она родила сына, который стал третьим для нее. От прошлых отношений у Гордон есть Даниил и Серафим. Новый член семьи получил имя Теодор.

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А 21 ноября Гордон уже оказалась дома с крохой. Она поделилась кадрами с выписки. Ее забрал 39-летний муж. Малыша юрист облачила в пуховой конверт.