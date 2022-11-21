«Бегемотик дома»: Катя Гордон предстала с новорожденным сыном и с мужем-бизнесменом на выписке из роддома

Катя Гордон давно известна публике, так как не раз отстаивала права артистов в суде. Сама блондинка тоже пережила не один развод. Шесть лет она была в отношениях с Александром Гордоном, а потом с адвокатом Сергеем Жориным. И вот в начале 2022 года состоялась ее свадьба с бизнесменом Виктором Хархалисом.
Примечательно, что о своей беременности Катя почти не рассказывала. При этом она снялась на девятом месяцев в шоу «Женский клуб». Также не раз юрист виделась с подругой Лерой Кудрявцевой. А 16 ноября она родила сына, который стал третьим для нее. От прошлых отношений у Гордон есть Даниил и Серафим. Новый член семьи получил имя Теодор.
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А 21 ноября Гордон уже оказалась дома с крохой. Она поделилась кадрами с выписки. Ее забрал 39-летний муж. Малыша юрист облачила в пуховой конверт.
Катя Гордон с мужем и сыном. Фото: соцсети звезды
«Бегемотик дома. Больше того… уже кормит детей и едет на работу. Итак… Кто со мной? С сегодняшнего дня запрет на мучное и сахар, после 18 не жрем. Особенность моей диеты проста: не ем бесполезное. Погнали? Даже кормящая мама может придти в форму просто исключив продукты зла», — раскрыла свои планы звезда.
Поклонники поздравили Катю. Многие отметили, что она уже прекрасно выглядит. Фанаты также хотят познакомиться с новорожденным малышом.