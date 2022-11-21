Сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова получил 3,5 года колонии за мошенничество

В семье знаменитого российского адвоката и бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова случилось несчастье — его сын Антон признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и отправится в колонию.

Новость о том, что Астахов-младший замешан в афере, связанной с хищениями в саратовском банке, появилась в СМИ несколько месяцев назад. По мнению следствия, Антон воспользовался своими связями и помог директору ООО «Омега» получить в «НВКбанке» кредиты на сумму 75 миллионов рублей, которые затем были похищены со счета.