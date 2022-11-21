Главное — не гневаться! Как Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей

Каких же правил Кейт Миддлтон и принц Уильям придерживаются в воспитании детей. Так, The Daily Express пишет, что герцоги Кембриджские и Корнуолльские растят внуков леди Дианы так, чтобы они были воспитанными и не избалованными. Кроме того, невестка Ее Величества, как и принц Уильям, не позволяет себе разговаривать с детьми на повышенных тонах, гневаться, даже если те шалят и капризничают.

По материалам Glamour.