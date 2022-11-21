Просто маленький принц: Равшана Куркова в струящемся платье предстала с подросшим сыном на отдыхе

Равшана Куркова является одной из самых известных российских актрис. Она не скрывает, что обладает хорошей генетикой. Актриса уже много лет снимается в сериалах и фильмах. Поклонники удивляются тому, что она почти не изменилась за минувшие годы. Однако артистка признается, что занимается спортом. Она успела стать мамой, но беременной ее фанаты не видели.
Примечательно, что Куркова недавно уехала из России вместе с сыном Гаспаром, которому больше двух лет. Мальчик часто с мамой оказывается на съемках. Актриса старается всегда его брать с собой даже в поездки по работе. На этот раз она делится кадрами, где малыш бегает в джунглях и купается в бассейне.
На этот раз Равшана предстала в струящемся платье на острове. Она подчеркнула свою стройность. Актриса засняла сына, который в футболке и шортах красовался на природе.
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Равшана Куркова с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились красочными кадрами. Маленький Гаспар даже подарил маме цветочек. Мальчик умилил пользователей Сети.
«Какие вы красивые», «Равшана вообще не меняется», «Просто прелестный ребенок», «Чудесный мальчик растет», «Какая красота! И вы в ней», «Гаспар просто очаровашка», — стали писать фанаты.