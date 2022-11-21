Просто маленький принц: Равшана Куркова в струящемся платье предстала с подросшим сыном на отдыхе

Примечательно, что Куркова недавно уехала из России вместе с сыном Гаспаром, которому больше двух лет. Мальчик часто с мамой оказывается на съемках. Актриса старается всегда его брать с собой даже в поездки по работе. На этот раз она делится кадрами, где малыш бегает в джунглях и купается в бассейне.

На этот раз Равшана предстала в струящемся платье на острове. Она подчеркнула свою стройность. Актриса засняла сына, который в футболке и шортах красовался на природе.

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