Виктория Лопырева в черном купальнике оголила бедра на пляже в Катаре

Модель, телеведущая и посол ФИФА Виктория Лопырева в эти дни купается в лучах славы в Катаре, где проходит чемпионат мира по футболу. Она уже побывала на церемонии открытия турнира и даже успела встретиться с легендарным португальским футболистом Луишем Фигу.

В понедельник у Виктории выдалось свободное утро и она отправилась на пляж, чтобы понежиться под катарским солнцем. На фото, которое звезда опубликовала в социальной сети, она лежит на пляже в черном купальнике с открытыми бедрами.

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