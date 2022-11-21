Ползуночки с сердечками: Юлия Ефременкова из «Дома-2» засняла, как утром нянчится с сыновьями-близнецами

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова наслаждается общением с сыновьями-близнецами, которым на днях исполнится два месяца.

Молодая мама поделилась в микроблоге видео, которым запечатлела, как утром нянчится с детьми.

Близнецы лежат рядом с нею на кровати. Юлия Ефременкова ведет запись и одновременно разговаривает с сыновьями. В кадре видны ножки малышей, одетые в ползунки с сердечками.

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