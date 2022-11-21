Ползуночки с сердечками: Юлия Ефременкова из «Дома-2» засняла, как утром нянчится с сыновьями-близнецами

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова наслаждается общением с сыновьями-близнецами, которым на днях исполнится два месяца.
Молодая мама поделилась в микроблоге видео, которым запечатлела, как утром нянчится с детьми.
Близнецы лежат рядом с нею на кровати. Юлия Ефременкова ведет запись и одновременно разговаривает с сыновьями. В кадре видны ножки малышей, одетые в ползунки с сердечками.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Дорогие, всем привет от нас с малышами. Сегодня ночью мы попробовали новую смесь», — начала рассказывать поклонникам Юлия Ефременкова.
Но в этот момент один из малышей начал недовольно похныкивать. Молодая мама сразу поняла, в чем проблема.
«Соска! Как только у нас выпадает соска, начинается истерика у этих сладких ножек», — объяснила Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появились на свет 22 сентября с помощью кесарева сечения.