Анастасия Макеева: «Я сказала, что мне нужны дети, мы ходим по врачам»

Певица Анастасия Макеева замужем за строителем Романом Мальковым почти два года. Общих детей у пары пока нет, но они планируют их завести.
«Я сразу сказала ему, что мне нужна семья и дети. Мы уже два года вместе, женаты, венчаны, ходим вместе по врачам — это очень серьезный шаг», — заявила Макеева «Собеседнику».
Кстати, у Малькова есть четверо детей от первого брака. Старший сын живет с ним в Москве, а младшие дети — с мамой в Америке.
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