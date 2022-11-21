Анастасия Макеева: «Я сказала, что мне нужны дети, мы ходим по врачам»

Анастасия Макеева с мужем Романом. Фото: соцсети

Анастасия Макеева с мужем Романом. Фото: соцсети

Певица рассказала о личной жизни.

Певица Анастасия Макеева замужем за строителем Романом Мальковым почти два года. Общих детей у пары пока нет, но они планируют их завести.

«Я сразу сказала ему, что мне нужна семья и дети. Мы уже два года вместе, женаты, венчаны, ходим вместе по врачам — это очень серьезный шаг», — заявила Макеева «Собеседнику».

Кстати, у Малькова есть четверо детей от первого брака. Старший сын живет с ним в Москве, а младшие дети — с мамой в Америке.

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