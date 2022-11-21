Макеева о Малькове: «Он при мне позвонил жене и сказал, что полюбил другую»

Анастасия Макеева больше года замужем за строителем Романом Мальковым. До этого мужчина был женат на Светлане, с которой развелся из-за любви к артистке.

«У нас не было никакого конфетно-букетного периода. Он при мне позвонил жене и сказал, что полюбил другую женщину и хочет развестись. После этого мы сошлись и стали жить вместе», — заявила Макеева «Собеседнику».