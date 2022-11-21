Улыбчивая, в шелковом платочке! Руденко показал ту единственную, на которой женился

Анатолий Руденко не зря слыл сердцеедом. Он крутил роман с молоденькой Татьяной Арнтгольц и четыре года жил в гражданском браке с Дарьей Поверенновой. Актриса была старше его на 10 лет. Однако женился он только раз. Избранницей Анатолия стала Елена Дудина. Она на шесть лет младше Руденко. Возлюбленной актера всего 36 лет. У пары есть общая дочка Милена.

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