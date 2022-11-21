Анжелику Агурбаш с детьми выселили из квартиры из-за долгов «колбасного короля»

Анжелика Агурбаш скандально развелась с олигархом Николаем Агурбашем несколько лет назад. Певица уверяла, что «колбасный король» поднимает на нее руку и унижает.
В шоу «Секрет на миллион» Анжелика рассказывала, что вынуждена жить в квартире в Подмосковье, которую купила сама. Артистка уверяет, что бывший супруг не оставил ей ни копейки денег.
Однако в понедельник выяснилось, что певицу выселили из элитных апартаментов на Крылатских холмах из-за долгов бывшего мужа. Хотя указанную недвижимость Агурбаш после развода по условиям брачного договора вернула бывшему мужу.
Почему Анжелика жила в этой квартире — неизвестно. Где она находится сейчас — тоже вопрос.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».