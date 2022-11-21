Когда на самом деле принцесса Диана осознала, что ее брак не спасти

Принцесса Диана и принц Чарльз громко поженились в 1981 году и также громко развелись в 1996-м. Тогда никто не знал, что Леди Ди до последнего пыталась спасти свой брак, но у нее ничего не получилось.

Осознание катастрофы пришло к ней накануне развода. Придворный биограф Эндрю Мортон в книге «Диана: ее правдивая история» заявил, что Диана вырвалась, наконец, из замка и отправилась на свое любимое побережье в графстве Дорсет.

«В одиночестве гуляя по песчаному пляжу, она поняла, что все мечты на примирение с мужем разбиты. Его враждебное безразличие давало понять, что начать все с чистого листа не получится», - пишет в книге Мортон.

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