Само совершенство! Высоцкая в монокини щегольнула совершенной фигурой без изъяна

Юлия Высоцкая в свои 49 лет выглядит свежо и моложаво. Актриса может дать фору даже юным красоткам. А ведь ее младший сын Петр уже сам достиг того возраста, когда можно считаться женихом.
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В своем микроблоге телеведущая поделилась свежим фото, представ в монокини. Жена 85-летнего Андрея Кончаловского щегольнула идеальной фигурой с подтянутыми бедрами и тонкой талией.
Юлия Высоцкая в монокини. Фото: личный архив
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. «Стройная!», «Просто изумительно», «До чего же хороша», «Грация и утонченность!» - пишут фолловеры.