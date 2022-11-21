Само совершенство! Высоцкая в монокини щегольнула совершенной фигурой без изъяна

Юлия Высоцкая в свои 49 лет выглядит свежо и моложаво. Актриса может дать фору даже юным красоткам. А ведь ее младший сын Петр уже сам достиг того возраста, когда можно считаться женихом.

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В своем микроблоге телеведущая поделилась свежим фото, представ в монокини. Жена 85-летнего Андрея Кончаловского щегольнула идеальной фигурой с подтянутыми бедрами и тонкой талией.