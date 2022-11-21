Стало известно, планируется ли продолжение сериала «Ходячие мертвецы»

В ночь на 21 ноября был показан последний эпизод сериала «Ходячие мертвецы». Показ состоялся на американском телеканале AMC. Популярность этого сериала, основанного на серии комиксов Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда, трудно переоценить.

Первые серии зрители увидели еще 12 лет назад. С тех пор было снято 11 сезонов. Самая последняя серия получила название «Покойся с миром», и это символично, - потому что создатели сериала не планируют снимать продолжение.

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Заключительный эпизод получил очень высокие оценки зрителей, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Культуроманию».