Садальский рассказал о трудной жизни за границей внуков Васильевой

Известный актер Станислав Садальский поделился своими мыслями относительно коллег, которые увезли из России за границу своих близких. В качестве примера Садальский привел Татьяну Васильеву и ее внуков.

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«Вот и актриса Татьяна Васильева плачется о внуках, которые живут в Германии почти в нечеловеческих условиях. Живут в нищете, хуже, чем в России, но мужественно терпят», - приводит слова актера издание «РИА ФАН».

По всей видимости, ждать ответа на этот выпад от самой Васильевой не стоит: актриса давно уже перестала, по ее словам, обращать внимание на слова Садальского.