Майданов о Галкине*: «Он показал все, из чего был создан»

Популярный певец Денис Майданов обрушился с критикой на признанного в России иноагентом Максима Галкина. По его словам, юморист показал все, из чего был создан на самом деле.
«Человек получил статус иноагента. Я считают, что такого человека должны лишить любого присутствия в инфополе России. Так будет справедливо», - заявил он.
Майданов также подчеркнул, что муж Аллы Пугачевой во всем пошел против своей страны, использовал родину просто как заработок.
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«Он считал, что Россия должна была развиваться по другому сценарию. Но ты сначала пойми, что на самом деле произошло. История нам не оставила другого выбора», - добавил певец.