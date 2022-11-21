Майданов о Галкине*: «Он показал все, из чего был создан»

Популярный певец Денис Майданов обрушился с критикой на признанного в России иноагентом Максима Галкина. По его словам, юморист показал все, из чего был создан на самом деле.

«Человек получил статус иноагента. Я считают, что такого человека должны лишить любого присутствия в инфополе России. Так будет справедливо», - заявил он.

Майданов также подчеркнул, что муж Аллы Пугачевой во всем пошел против своей страны, использовал родину просто как заработок.

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