Майданов назвал Пугачеву «империей зла»

Денис Майданов вспомнил слова Аллы Пугачевой про «холопов» и «рабов». По его словам, Примадонна сейчас — с либеральной Россией и это факт.

«Она сделала свой выбор, она больше с теми людьми. Более того, она говорит, что мы стали империей зла. Господи… Ведь все происходит с точностью до наоборот. То есть получается, что империя зла назвала святую Русь империей зла», — заявил он.

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Майданов подчеркнул, что сейчас проще облить помоями свою страну, а не пытаться защитить ее по-настоящему.